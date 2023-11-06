Опубликован ноябрьский рейтинг ФИДЕ с учетом итогов «Большой швейцарки»

По итогам «Большой швейцарки» 2023 года первая десятка рейтинга ФИДЕ претерпела определённые изменения.

Серебряный призёр соревнований и обладатель второй путёвки в турнир претендентов Хикару Накамура поднялся с четвёртой позиции на третью. Алиреза Фируджа уступил пятую строчку российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему.

1 (1). Магнус Карлсен (Норвегия) – 2829,0.

2 (2). Фабиано Каруана (США) – 2793,9 (-1,1).

3 (4). Хикару Накамура (США) – 2788,3 (+10,3).

4 (3). Дин Лижэнь (Китай) – 2780,0.

5 (6). Ян Непомнящий (Россия) – 2771,0.

6 (5). Алиреза Фируджа (Франция) – 2762,8 (-14,2).

7 (8). Аниш Гири (Нидерланды) – 2754,2 (+2,2).

8 (7). Уэсли Со (США) – 2752,0.

9 (9). Сергей Карякин (Россия) – 2750,0.

10 (10). Вишванатан Ананд (Индия) – 2748,0.

Отметим, победителем «Большой швейцарки» стал Видит Сантош Гуджрати. Он стартовал с поражения, но затем набрал 8,5 очка в 10 турах.

На сегодняшний день предварительный состав турнира претендентов, который состоится весной 2024 года в Торонто, выглядит следующим образом:

1. Ян Непомнящий.

2. Фабиано Каруана.

3. Рамешбабу Прагнанадха.

4. Ниджат Абасов.

5. Видит Сантош Гуджрати.

6. Хикару Накамура.

7. Участник с самым высоким рейтингом на 1 января 2024 года (сейчас это Алиреза Фируджа).

8. Лучший в зачёте ФИДЕ Circuit (сейчас это Гукеш Доммараджу).