Стартовали первые детские отборочные этапы международного турнира «Шахматные звезды 3.0»
С 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники» состоится Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0» при участии известных мировых гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. В рамках турнира проходят детские отборочные этапы с целью воспитания и поддержки шахматных звезд будущего.
Впервые в истории турнира отборочные проходят не только на площадках, но и онлайн. Талантливые дети из разных регионов страны получили уникальную возможность принять участие в престижных соревнованиях федерального уровня и выиграть ценные призы, а лучшие игроки — сыграть в финальном туре вместе с остальными победителями.
12 ноября стартовал первый отборочный этап в формате онлайн, в котором приняли участие 60 шахматистов из 35 регионов. Максимальное число участников представила Ивановская область (6 человек), за ней следуют Хабаровский край, Вологодская область, а также представители Саратовской, Самарской, Пермской, Оренбургской, Томской областей, республик Хакасия и Коми, а также многих других регионов. В ходе соревнований участники были распределены по комнатам Zoom-конференции, где судьи «Русской шахматной школы» следили за соблюдением дисциплины.
Победителями в своих возрастных категориях стали Каминский Даниил (до 9 лет, Хабаровский край), Маковецкий Артем (до 11 лет, Ярославская область), Запрометов Прохор (до 13 лет, Оренбургская область) и Замбржицкий Ян (до 15 лет, Свердловская область). Организатор турнира, компания «Новые шахматы», обеспечит финалистам перелет и проживание на период проведения финала турнира в Москве с 14 по 19 декабря. Все призеры получили денежные сертификаты Ozon. Подробные результаты с распределением мест в каждой из категорий представлены на сайте.
19 ноября в VEGAS Каширское стартуют офлайн-отборочные среди детей. В первом туре уже в это воскресенье примут участие 150 игроков. 26 ноября игры пройдут в VEGAS Кунцево (150 игроков), 3 декабря – в VEGAS Крокус Сити (200 игроков).
По итогам отборочных 100 финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды 3.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 15 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин — блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.
Победители офлайн-турниров награждаются кубками, медалями, дипломами, сладкими призами и настольными играми. Игроки, занявшие призовые места, получают подарочные сертификаты Ozon. Все участники получают призы и именные сертификаты участников.
- мальчики и девочки до 9 лет – 34 места
- мальчики и девочки до 11 лет – 30 мест
- юноши и девушки до 13 лет – 20 мест
- юноши и девушки до 15 лет – 16 мест
Расписание турниров
- 11:00 – регистрация участников;
- 11:30-12:00 – аккредитация СМИ;
- 12:00-16:30 – проведение отборочных турниров.
Участие в детских отборочных турнирах платное. Зарегистрироваться и оплатить взнос можно на сайте.
Общий призовой фонд турнира – 15 000 000 рублей.
Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков. Генеральный информационный партнер – «Чемпионат», официальное информационное агентство «РИА Новости Спорт». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media.
Официальный сайт турнира – https://chessstars.ru
Контакты для СМИ и аккредитации:
Хамидулина Алина
a.khamidulina@agalarovdevelopment.com
Мишина Наталья
n.mishina@agalarovdevelopment.com
Хоменко Вероника
v.homenko@agalarovdevelopment.com