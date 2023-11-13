Стартовали первые детские отборочные этапы международного турнира «Шахматные звезды 3.0»

С 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники» состоится Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0» при участии известных мировых гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. В рамках турнира проходят детские отборочные этапы с целью воспитания и поддержки шахматных звезд будущего.

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Впервые в истории турнира отборочные проходят не только на площадках, но и онлайн. Талантливые дети из разных регионов страны получили уникальную возможность принять участие в престижных соревнованиях федерального уровня и выиграть ценные призы, а лучшие игроки — сыграть в финальном туре вместе с остальными победителями.

12 ноября стартовал первый отборочный этап в формате онлайн, в котором приняли участие 60 шахматистов из 35 регионов. Максимальное число участников представила Ивановская область (6 человек), за ней следуют Хабаровский край, Вологодская область, а также представители Саратовской, Самарской, Пермской, Оренбургской, Томской областей, республик Хакасия и Коми, а также многих других регионов. В ходе соревнований участники были распределены по комнатам Zoom-конференции, где судьи «Русской шахматной школы» следили за соблюдением дисциплины.

Победителями в своих возрастных категориях стали Каминский Даниил (до 9 лет, Хабаровский край), Маковецкий Артем (до 11 лет, Ярославская область), Запрометов Прохор (до 13 лет, Оренбургская область) и Замбржицкий Ян (до 15 лет, Свердловская область). Организатор турнира, компания «Новые шахматы», обеспечит финалистам перелет и проживание на период проведения финала турнира в Москве с 14 по 19 декабря. Все призеры получили денежные сертификаты Ozon. Подробные результаты с распределением мест в каждой из категорий представлены на сайте.

19 ноября в VEGAS Каширское стартуют офлайн-отборочные среди детей. В первом туре уже в это воскресенье примут участие 150 игроков. 26 ноября игры пройдут в VEGAS Кунцево (150 игроков), 3 декабря – в VEGAS Крокус Сити (200 игроков).

По итогам отборочных 100 финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды 3.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 15 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин — блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

Победители офлайн-турниров награждаются кубками, медалями, дипломами, сладкими призами и настольными играми. Игроки, занявшие призовые места, получают подарочные сертификаты Ozon. Все участники получают призы и именные сертификаты участников.

мальчики и девочки до 9 лет – 34 места

мальчики и девочки до 11 лет – 30 мест

юноши и девушки до 13 лет – 20 мест

юноши и девушки до 15 лет – 16 мест Категории участников:

Расписание турниров

11:00 – регистрация участников;

11:30-12:00 – аккредитация СМИ;

12:00-16:30 – проведение отборочных турниров. Турниры состоятся 19, 26 ноября и 3 декабря на территории ТРК VEGAS Кунцево, VEGAS Каширское, VEGAS Крокус Сити:

Участие в детских отборочных турнирах платное. Зарегистрироваться и оплатить взнос можно на сайте.

Общий призовой фонд турнира – 15 000 000 рублей.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков. Генеральный информационный партнер – «Чемпионат», официальное информационное агентство «РИА Новости Спорт»⁩. Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media.

Официальный сайт турнира – https://chessstars.ru

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

a.khamidulina@agalarovdevelopment.com

Мишина Наталья

n.mishina@agalarovdevelopment.com

Хоменко Вероника