Непомнящий сыграет на турнире по быстрым шахматам в США

Турнир в Сент-Луисе пройдёт с 14 по 19 ноября. С 14 по 16 ноября шахматисты сыграют в формате рапида (25 минут + 10 секунд на ход), 17 и 18 ноября спортсмены сыграют блиц (5 минут + 2 секунды на ход). В рапиде за победу начисляется два очка, за ничью одно, в блице за победу одно, за ничью – 0,5 очка.