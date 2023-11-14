Шахматистка опровергла слух, о том что бросила учебу в США ради игры за Россию

Да, я действительно училась в Америке. Когда я поступила, началась пандемия, поэтому мне пришлось учиться онлайн. Я больше года так проучилась и мне это безумно не нравилось. Тогда я решила делать визу, была такая возможность. Я записалась в посольство, но в тот период, когда мне назначили визит, мне нужно было ехать на женский чемпионат Европы. Пришлось выбирать. В итоге я поехала на чемпионат Европы, решив, что полгода ещё поучусь онлайн, а потом подамся на визу. Через месяц после начала учёбы мы поехали играть на Еврокубок, а у меня тогда были экзамены. На турнире так плотно шли партии, что у меня просто не было времени сдавать экзамены. Не говоря уже о том, что для сдачи нужно посидеть и нормально поучить предметы. Это было невыносимо. Я сказала, что я не могу: шли турниры и я просто физически не могла нормально учиться. Наверное, стоило не начинать новый учебный год, а сразу взять академ. Собственно, поэтому я перестала учиться в США и не уехала туда. Позднее, в октябре, я уже получила документы о смене спортивного гражданства на российское», — сказала Баделько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.