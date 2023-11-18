Непомнящий одержал шесть побед в девяти партиях на этапе Grand Chess Tour

Российский шахматист Ян Непомнящий выиграл шесть из девяти партий первого дня блиц-турнира в рамках этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

Непомнящий белыми фигурами обыграл американцев Рэя Робсона, Фабиано Каруану и Джеффри Сюна, а также проиграл их соотечественнику Уэсли Со и французу Алирезе Фирудже. Черными фигурами россиянин оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва, американца Самуэля Севяна, вьетнамца Ле Кван Льема, но не смог обыграть нидерландца Аниша Гири.

В соревновании участвуют 10 шахматистов. Этап завершится 19 ноября. В три первых игровых дня шахматисты провели турнир по быстрым шахматам, в заключительные два дня пройдут соревнования блицу. Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour, который прошел в июле в Хорватии.