Карякин высказался о Каспарове*

«Иноагент — одним словом. Каспаров в шахматах и в жизни — два противоположных человека. Я разделяю человеческое отношение и профессиональное. Меня он разочаровал в человеческом плане. Каспаров — величайший шахматист. Но когда он говорит о чём-то другом, то можно разворачиваться и уходить!», — сказал Карякин в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».