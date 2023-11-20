Международный турнир «Шахматные звезды 3.0». Детские отборочные этапы: итоги первого офлайн-тура

С 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники» состоится Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0» при участии известных мировых гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. В рамках турнира проходят детские отборочные этапы с целью воспитания и поддержки шахматных звезд будущего.

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Впервые в истории турнира детские отборочные проходят не только на площадках, но и онлайн. 12 ноября состоялся первый этап, в котором приняли участие 60 шахматистов из 35 регионов. Победителям онлайн-отборочных организаторы обеспечат перелет и проживание на период проведения финала турнира в Москве с 14 по 19 декабря.

19 ноября в VEGAS Каширское стартовали офлайн-отборочные. В первом туре приняли участие 173 юных шахматиста. Категория «мальчики и девочки до 11 лет» стала самой многочисленной – в ней приняли участие 66 игроков. Не только участники старшей группы, но и дети 6-8 лет проявили удивительную стойкость в течение почти пяти часов интенсивных партий. В своих категориях явными лидерами стали Владислав Зубарев (категория до 15 лет) и Виктор Герасимов (категория до 11 лет), опередив ближайших соперников на 1,5 очка. Всего в финал вышли 32 участника. Победители офлайн-турниров награждаются кубками, медалями, дипломами, сладкими призами и настольными играми. Игроки, занявшие призовые места, получают подарочные сертификаты Ozon. Все участники получают призы и именные сертификаты участников.

Полный список финалистов всех отборочных туров размещен на официальном сайте.

На открытии офлайн-отборочных турниров присутствовал один из самых титулованных шахматистов мира, международный гроссмейстер Сергей Карякин. Он сделал первый ход на доске в старшей категории, дав начало первого тура. «Наблюдать за тем, как много талантливых детей участвуют в отборочных этапах турнира «Шахматные звезды» – большое удовольствие. Эти соревнования дают возможность молодым спортсменам не только проявить себя, играя со сверстниками, но и получить бесценный опыт в партиях с профессиональными гроссмейстерами. Я очень рад поддержать начинающих шахматистов – спасибо организаторам за приглашение и желание популяризировать шахматный спорт на таком высоком уровне», – отметил Сергей Карякин.

По итогам отборочных туров более 100 финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды 3.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 15 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

мальчики и девочки до 9 лет – 34 места;

мальчики и девочки до 11 лет – 30 мест;

юноши и девушки до 13 лет – 20 мест;

юноши и девушки до 15 лет – 16 мест. Категории участников:

26 ноября игры пройдут в VEGAS Кунцево (150 игроков);

3 декабря – в VEGAS Крокус Сити (200 игроков). Расписание турниров:

11:00 – регистрация участников

11:30-12:00 – аккредитация СМИ

12:00-16:30 – проведение отборочных турниров.

Участие в детских отборочных турнирах платное. Зарегистрироваться и оплатить взнос можно на сайте.

Общий призовой фонд турнира – 15 000 000 рублей.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков. Генеральный информационный партнер – «Чемпионат», официальное информационное агентство «РИА Новости Спорт»⁩. Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media.

Официальный сайт турнира — по ссылке.

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

a.khamidulina@agalarovdevelopment.com

Мишина Наталья

n.mishina@agalarovdevelopment.com

Хоменко Вероника