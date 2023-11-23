Карякин не поедет от сборной на шахматный турнир в Китай

«Я бы с удовольствием принял участие, но уже какое-то время назад договорился в эти сроки принять участие в другом турнире. В это время будет проходить третий этап «Шахматных звезд» – серия турниров по быстрым шахматам. Поэтому у меня нет возможности поехать в Китай. Я уведомил об этом Федерацию шахмат, никаких претензий друг к другу у нас нет. А сама идея хорошая, я это приветствую», - рассказал он.