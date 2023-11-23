«Никаких претензий!»: Карякин не поедет от сборной на шахматный турнир в Китай
Обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира в составе сборной России, гроссмейстер Сергей Карякин заявил в интервью НСН, что не поедет на декабрьский шахматный турнир в Китай.
Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев сообщил ТАСС, что сборная России будет участвовать со своим флагом и гимном в турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. В сборную на турнир пригласили и гроссмейстера Сергея Карякина. Турнир по быстрым шахматам пройдет 17–18 декабря в Циндао. На турнир также приглашены команды Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана, Ирана, Азербайджана. Карякин признался, что у него другие планы.
«Я бы с удовольствием принял участие, но уже какое-то время назад договорился в эти сроки принять участие в другом турнире. В это время будет проходить третий этап «Шахматных звезд» – серия турниров по быстрым шахматам. Поэтому у меня нет возможности поехать в Китай. Я уведомил об этом Федерацию шахмат, никаких претензий друг к другу у нас нет. А сама идея хорошая, я это приветствую», - рассказал он.
При этом Карякин добавил, что пока не видел состав предстоящего турнира в Циндао, а в «Шахматных звездах» участвуют сильнейшие шахматисты.
«Это очень разные турниры, в «Шахматных звездах» будут участвовать сильнейшие шахматисты мира, а кто будет участвовать в Китае, я не знаю. Я надеюсь, что будут лучшие шахматисты, но пока что состава я не видел. Сборные участников сильные. Если они выставят сильный состав, то турнир будет хорошим», - отметил он.
На территории Большой спортивной арены «Лужники» с 14 по 19 декабря состоится международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0». В нем примут участие десять топовых игроков из четырех стран. Призовой фонд турнира вновь составит рекордные 15 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».