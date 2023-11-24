Непомнящий в третий раз сыграл вничью на этапе Grand Chess Tour в США

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Левоном Ароняном в 3 м туре пятого этапа серии Grand Chess Tour в Сент Луисе.

Партия завершилась на 32 м ходу, Непомнящий играл черными фигурами.

Ранее 33 летний гроссмейстер сыграл вничью с американским шахматистом Леньером Домингесом Пересом и Рихардом Раппортом из Румынии.

В четвертом туре соперником россиянина станет еще один представитель США Фабиано Каруана