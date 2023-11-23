Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Спортсмены смогут играть под флагом ФИДЕ до 1 января 2025 года. Разрешение распространяется на тех, уже выступает в нейтральном статусе.

Российским и белорусским шахматистам было разрешено выступать на соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. Ожидалось, что по истечении этого срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.