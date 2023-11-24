Карякин: FIDE продолжает антироссийскую политику

«Получается, что FIDE продолжает свою антироссийскую политику. Вместо того, чтобы вспомнить, что спорт, в том числе шахматы, должен быть вне политики, они продолжают недружественные действия. Они коснутся как меня, так и других шахматистов, но я для себя принял решение, что не буду выступать под нейтральным флагом, собственно, решение менять не планирую. Хотя на самом деле я очень люблю разные турниры, например, на чемпионате мира по блицу с удовольствием сыграл, но опять-таки считаю это в данной ситуации неправильным», – приводит слова Карякина ТАСС.