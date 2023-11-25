Карякин заявил, что Федерация шахмат России обвиняет его в «непатриотизме»

«На эти даты я давно принял приглашение на участие в традиционном и очень престижном турнире «Шахматные звезды» в Москве, и в ФШР это прекрасно знали. После того, как я подтвердил, что у меня нет возможности поехать с командой в эти сроки, ФШР меня обвинили в том, что «у меня другие приоритеты» и «я не нахожу время участвовать в Суперфинале чемпионата России и играть за сборную».



ФШР вновь манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить и обвинить меня в непатриотизме, делая свои грязные рассылки по всем СМИ. Выглядит это абсолютно деструктивно», — написал Карякин.