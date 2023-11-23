Российский шахматист стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет

«Поздравляю всех с очередной выдающейся победой российских шахмат – Алексея Гребнева на ЧМ среди игроков до 18 лет. Он выиграл все партии, кроме одной, и ни одной не проиграл. Это феноменальный результат для турнира такого уровня, поздравляю его тренеров и всех любителей шахмат в нашей стране», – цитирует президента Федерации шахмат России Андрея Филатова ТАСС.