Непомнящий четвертый раз подряд сыграл вничью на Кубке Синкфилда

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает выступление на Кубке Синкфилда — заключительном этапе Grand Chess Tour. В 4-м туре соревнований россиянин белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной.

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Отметим, что только в 4-м туре соревнований состоялась первая результативная партия, завершившаяся победой одного из участников. Американец Уэсли Со белыми переиграл представителя Румынии Рихарда Раппорта и единолично возглавил турнирную таблицу.