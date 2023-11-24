Дубов и Есипенко сыграют за сборную России на турнире ШОС в Китае

"Состав команды России на турнир ШОС сформирован: это чемпион мира 2018 года по рапиду, чемпион России - 2022 Даниил Дубов, один из сильнейших шахматистов нового поколения Андрей Есипенко, недавно блестяще выступивший в "Большой швейцарке", и действующая чемпионка страны по быстрым шахматам Анастасия Боднарук. Капитан - один из сильнейших тренеров России Александр Рязанцев", - рассказал Ткачев.