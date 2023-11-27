Международный турнир «Шахматные звезды 3.0». Детские отборочные этапы: итоги второго офлайн-тура

С 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники» состоится Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0» при участии известных мировых гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. В рамках турнира проходят детские отборочные этапы с целью воспитания и поддержки шахматных звезд будущего.

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Впервые в истории турнира детские отборочные проходят не только на площадках, но и онлайн. 12 ноября состоялся первый этап, в котором приняли участие 60 шахматистов из 35 регионов. Победителям онлайн-отборочных организаторы обеспечат перелет и проживание на период проведения финала турнира в Москве с 14 по 19 декабря.

26 ноября в VEGAS Кунцево состоялся второй отборочный тур с участием 161 игрока. Самому младшему участнику отборочного – всего 5 лет. Первые доски каждой категории транслировались в прямом эфире, позволяя зрителям окунуться в атмосферу стратегической интеллектуальной игры. После захватывающих партий отборочного этапа в финал прошел 31 шахматист.

Победителями в своих категориях стали Тимофей Бабкин, София Суворова, Владимир Теремков, Татьяна Мозолевская, Дмитрий Руденко, Гаянэ Ягутьян, Анастасия Маслова и Валерия Герасименко. Полный список финалистов всех отборочных туров размещен на официальном сайте. Победители офлайн-турниров награждаются кубками, медалями, дипломами, сладкими призами и настольными играми. Всем участникам вручаются призы и именные сертификаты.

11:00 – регистрация участников;

11:30-12:00 – аккредитация СМИ;

12:00-16:30 – проведение отборочных турниров. 3 декабря в VEGAS Крокус Сити состоится третий, завершающий отборочный этап:

По итогам отборочных туров 120 финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды 3.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 15 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

мальчики и девочки до 9 лет – 34 места;

мальчики и девочки до 11 лет – 30 мест;

юноши и девушки до 13 лет – 20 мест;

юноши и девушки до 15 лет – 16 мест. Категории участников:

Участие в детских отборочных турнирах платное. Зарегистрироваться и оплатить взнос можно на сайте.

Общий призовой фонд турнира – 15 000 000 рублей.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф». Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков. Генеральный информационный партнер – «Чемпионат», официальное информационное агентство «РИА Новости Спорт»⁩. Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media.

Официальный сайт турнира — по ссылке.

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

a.khamidulina@agalarovdevelopment.com

Мишина Наталья

n.mishina@agalarovdevelopment.com

Хоменко Вероника