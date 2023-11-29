Непомнящий шестой раз сыграл вничью

В турнирной таблице Кубка Синкфилда лидируют три американских шахматиста. Фабиано Каруана, Уэсли Со и Леньер Домингес набрали по четыре очка, но у Домингеса на одну проведённую игру больше. Следом за ними расположились Непомнящий, Левон Аронян (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), они набрали по три очка в шести проведённых партиях. Предпоследний игровой день начнётся 29 ноября в 22:30 мск.