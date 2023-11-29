Карякин напишет диссертацию

"Сергей напишет работу по теме "Социальные практики вузовской молодежи в сфере публичного управления", научная специальность: 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы. Руководителем выступит доктор социологических наук, профессор Президентской академии на Урале Наталия Чевтаева", - говорится в сообщении.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).