Россиянин Непомнящий поднялся на пятое место в рейтинге FIDE
Россиянин Ян Непомнящий переместился с шестого на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В активе Непомнящего 2771 очко. Другой представитель России Сергей Карякин (2750) остается на девятой позиции, Александр Грищук (2732) поднялся на 17 ю строчку, Владислав Артемьев (2711) опустился на 30 ю.
Возглавляет рейтинг по прежнему норвежец Магнус Карлсен (2830).
В женском рейтинге россиянка Александра Горячкина (2553) опустилась со второй на четвертую строчку. Екатерина Лагно (2542) сохраняет шестое место, Полина Шувалова (2475) идет 15 й, лидирует китаянка Хоу Ифань (2632).