Россиянин Непомнящий поднялся на пятое место в рейтинге FIDE

Россиянин Ян Непомнящий переместился с шестого на пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе Непомнящего 2771 очко. Другой представитель России Сергей Карякин (2750) остается на девятой позиции, Александр Грищук (2732) поднялся на 17 ю строчку, Владислав Артемьев (2711) опустился на 30 ю.

Возглавляет рейтинг по прежнему норвежец Магнус Карлсен (2830).