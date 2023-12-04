Профессиональный футболист клуба МЛС примет участие в чемпионате Европы по блицу

Сербский футболист американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Деян Йовелич выступит на чемпионате Европы по блицу. Об этом сообщает телеграм-канал ChessMaster.

Чемпионат Европы по рапиду и блицу начнётся менее чем через две недели в Загребе (Хорватия). В данный момент на этот турнир зарегистрировались 600 игроков из 40 европейских федераций. Деян Йовелич имеет рейтинг FIDE 2217 по классическим шахматам и занимает 244-е стартовое место на чемпионате Европы по блицу.