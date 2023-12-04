Карякин: жажда наживы взяла верх над Каспаровым

«Сколь прекрасный был шахматист (…), настолько же в жизни он занял воинственную позицию против своей страны», — сказал Карякин.

Гроссмейстер заявил, что Каспарову платят уже не за шахматные достижения, а за «антироссийские лекции». Карякин подчеркнул, что лично для него такое неприемлемо.

Ранее предприниматель и изобретатель Илон Маск назвал Каспарова придурком. Так он отреагировал на слова шахматиста, призвавшего не давать советы Киеву тех, кто «сидит в своих комфортных особняках в Силиконовой долине». Маск ответил, что хотя Каспаров «почти так же хорошо играет в шахматы, как его iPhone, в остальном он — идиот».