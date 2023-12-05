«Шахматные звезды 3.0»: Итоги детских отборочных туров

С 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники» состоится Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0» при участии известных мировых гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании. В рамках турнира целый месяц проходили детские отборочные этапы с целью воспитания и поддержки шахматных звезд будущего.

© Пресс-служба

3 декабря в VEGAS Крокус Сити состоялся заключительный этап детских отборочных туров, в котором приняли участие 183 шахматиста. По его результатам финалистами оказались 32 игрока. Первый ход сделал Антон Кузин, генеральный директор «Русской шахматной школы». Писательница Елена Шатрандж подарила победителям и призерам свои книги «Команда Софи в мире Чатуранги».

Еще два офлайн-этапа состоялись 19 ноября в VEGAS Каширское — по его итогам в финал прошли 32 финалиста, и 26 ноября в VEGAS Кунцево, по результатам которого еще 31 игрок попал в финал. Впервые в истории турнира детские отборочные проходили не только на площадках, но и онлайн. 12 ноября состоялся онлайн-этап, в котором приняли участие 60 шахматистов из 35 регионов. Победителям организаторы обеспечат перелет и проживание на период проведения финала турнира в Москве с 14 по 19 декабря.

Всего в детских отборочных турах приняли участие более 600 юных шахматистов в возрасте от 5 до 15 лет. Финалистами стали 120 игроков, которые станут участниками турнира «Шахматные звезды 3.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 15 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – блиц и рапид. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

Полный список финалистов всех отборочных этапов размещен на официальном сайте. Победители офлайн-турниров были награждены кубками, медалями, дипломами, сладкими призами и настольными играми. Всем участникам вручались призы и именные сертификаты.

Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий — для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф».

Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков.

Генеральный информационный партнер – официальное информационное агентство «РИА Новости Спорт»⁩, интернет-портал «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media.

Партнеры турнира:

Умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды 3.0» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF (первая в мире шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира);

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 рейтинга застройщиков в пределах Старой Москвы за 2022 год и продолжает удерживать лидирующие позиции в 2023 году. Надежность девелопера подтверждена наивысшим баллом (5 из 5) в рейтинге ЕРЗ. В портфеле Level проекты комфорт, бизнес и делюкс-классов.

Бренд «Шахматная доска Владимира Поткина». Призеры турнира получат в подарок шахматные доски от гроссмейстера Владимира Поткина и предпринимателя Сергея Супряги. Доска Поткина крепится на стену или ставится на штатив, удобна для игры и обучения шахматам.

Официальный сайт турнира — по ссылке.

Адрес проведения турнира: БСА Лужники (ул. Лужники, 24, стр.1)

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

a.khamidulina@agalarovdevelopment.com

Мишина Наталья

n.mishina@agalarovdevelopment.com

Хоменко Вероника