Анонсирован первый в истории шахматный турнир на Эвересте

Первый этап соревнований состоится в базовом лагере Эвереста со стороны Непала по швейцарской системе в 12 туров. Второй этап пройдёт только для альпинистов, имеющих разрешение для восхождения на Эверест. Восемь человек будут отобраны из лучших участников первого этапа. Второй этап (четвертьфинал, полуфинал и финал) будет проведён с использованием кислородного оборудования. Финал из трёх игр состоится на высоте 8000 метров.