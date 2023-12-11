Сильнейший гроссмейстер России описал свое выступление фразой из фильма

«У меня особо не было суперважных турниров, помимо Кубка мира — 2023. В нем я прошел дальше, чем на предыдущих, но в любом случае хвастаться особо нечем. Другие турниры в основном были быстрые и блиц. Могу охарактеризовать их как «Тоттенхэм» из известного фильма «Залечь на дно в Брюгге»: не был уж совсем дерьмом, но и до вершины не добрался.



Опять же, надо понимать, что мой главный турнир состоится в апреле. К нему будет основная подготовка (турнир претендентов-2024, который пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. — «Газета.Ru»).