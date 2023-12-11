Исполнительный директор ФШР прокомментировал решение FIDE по российской сборной

«Юридически FIDE в ситуации с недопуском понять можно. По‑человечески — нельзя» — исполнительный директор ФШР
Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил «Матч ТВ», что с человеческой точки зрения нельзя понять Международную федерацию шахмат (FIDE) в ситуации с отстранением российской сборной.
В ноября Международная федерация шахмат (FIDE) продлила разрешение российским и белорусским спортсменам выступать под флагом организации до 1 января 2025 года. Российские и белорусские шахматисты были отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой FIDE в марте 2022 года.
— Не так давно FIDE разрешила российским шахматистам выступать под нейтральным флагом до 2025 года. При этом есть ли какой то предметный разговор о возвращении своего флага?
— Этот, как вы сказали, предметный разговор начался не вчера и даже не позавчера. Он ведется достаточно давно. Наши пожелания предельно просты и понятны. Мы считаем, что эту ситуацию с недопуском сборных надо начать исправлять, по крайней мере с юношеских сборных, ветеранских команд и сборных команд инвалидов. FIDE стоит на своем. Юридически их понять можно, так как есть рекомендации МОК, инструкции и прочая бюрократия. По человечески — нельзя, — сказал Ткачев «Матч ТВ».
«Юридически FIDE в ситуации с недопуском понять можно. По‑человечески — нельзя» — исполнительный директор ФШР
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