Исполнительный директор ФШР прокомментировал решение FIDE по российской сборной

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил «Матч ТВ», что с человеческой точки зрения нельзя понять Международную федерацию шахмат (FIDE) в ситуации с отстранением российской сборной.

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В ноября Международная федерация шахмат (FIDE) продлила разрешение российским и белорусским спортсменам выступать под флагом организации до 1 января 2025 года. Российские и белорусские шахматисты были отстранены от участия в официальных турнирах под эгидой FIDE в марте 2022 года.

— Не так давно FIDE разрешила российским шахматистам выступать под нейтральным флагом до 2025 года. При этом есть ли какой то предметный разговор о возвращении своего флага?