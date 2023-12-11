В ФШР рассказали об отношении к решениям российских шахматистов сменить гражданство

«Скажу то, что уже говорил. В открытом доступе есть данные. На сегодняшний день у нас в стране 430 тыс. шахматистов. И когда из них де факто ушло меньше сотни человек — это капля в море. Хотя если смотреть по именам, то Костенюк, Витюгов, Сарана — это те люди, которые не просто имеют звания гроссмейстеров, но и завоёвывали титулы на мировых и европейских чемпионатах.



Продолжу: из этих 430 тыс. у нас очень много сильных шахматистов. Как ни странно это звучит, у нас есть проблема выбора состава для сборной на конкретный турнир — есть 20 топ шахматистов примерно одного уровня игры, а надо выбрать троих. Нам проще выставить пять-семь примерно равносильных команд, чем выбирать.



Что касается тех, кто ушёл, — ничего страшного. У каждого своя история. Но кто бы из ушедших что ни говорил, таких условий для творчества, самореализации, наконец, заработка, которые созданы в нашей стране, они не получат нигде. Это уже третья волна отъезда наших шахматистов. Первая — 30–40 е годы прошлого века, когда уезжали Алехин, Боголюбов и другие. Вторая — 90 е, когда происходили серьёзнейшие геополитические процессы в мире и люди начинали искать лучшие условия на чужбине. Уехали тогда не менее сильные шахматисты, а может и более, чем сейчас. Но никто из них результатов на Западе не добился. Сейчас ситуация такая же. Но это их выбор, и для некоторых обратной дороги нет», — приводит слова Ткачёва «Матч ТВ».