Карякин провел шахматную партию с чемпионом мира среди детей на форуме "Россия"

Российский шахматист Сергей Карякин провел несколько партий с чемпионом мира среди мальчиков до 8 лет Романом Шогджиевым на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Карякин и Шогджиев сыграли две партии в День республики Калмыкия, встреча прошла на стенде республики.

Первая партия завершилась вничью, вторая - победой Карякина.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.