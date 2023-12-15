В Новосибирске суд обязал школу №217 выделить каждому ученику по 2,5 квадратных метра.

В начале учебного 2023-2024 года мэрия назвала ее в числе самых переполненных школ города. Она заняла третью строку «рейтинга» с общей численностью 3202 человека, в 2023 году там открыли 14 первых классов, хотя предполагалось, что их будет 6.

6 сентября 2023 года городские паблики сообщали, что в школе № 217 произошла давка среди учеников младших классов. Директор учебного заведения заявила, что было просто скопление учеников у гардероба, и никто не пострадал.

Из материалов судебного дела следует, что Роспотребнадзор в октябре 2021 года провел в этой школе проверку, тогда и было выявлено, что переполненность учебного заведения превышает нормы в 2,6 раза (2889 учеников). Администрация должна была устранить нарушение до конца

2022 года, но не сделала этого. Роспотребнадзор обратился с иском в суд.

Иск к руководству школы подало управление Роспотребнадзора. Как сообщает издание om1.ru, суд поддержал требования истца и обязал принять меры по соблюдению фактической площади на одного школьника не менее 2,5 квадратных метров до 1 апреля 2024 года.

Директор школы Елена Третьякова поделилась, что не понимает, как исполнять решение суда.

– Как я буду это исполнять, не знаю. С учредителем тему эту ещё не обсуждала. Суд только сегодня состоялся. В школе 3475 учеников. Класс — 63 квадрата. Он рассчитан на 27 учеников, а по факту в каждом кабинете 36 детей учится. Как только получу решение суда на руки, поеду на приём в департамент образования, будем стратегию вырабатывать. На улице дети не останутся, – сообщила она изданию.

Решение в силу не вступило, у сторон есть месяц на его обжалование.