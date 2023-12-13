Шахматисты Горячкина и Непомнящий примут участие в чемпионате мира по рапиду и блицу

Российские шахматисты Александра Горячкина и Ян Непомнящий выступят на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

В открытом турнире также примут участие 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, второй номер рейтинга FIDE американец Фабиано Каруана, француз Алиреза Фируджа и еще 147 спортсменов, в женском - действующая чемпионка мира китаянка Цзю Вэньцзюнь, общее число участниц женских соревнований - 125 человек.

Соревнования пройдут по швейцарской системе. Открытый турнир по быстрым шахматам будет состоять из 13 раундов, женский - из 21, турниры по блицу - из 11 и 17 раундов соответственно. Партии в рапид будут сыграны при контроле времени 15 минут + 10 секунд на ход, в блиц - 3 минуты + 2 секунды на ход.