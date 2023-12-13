ФИДЕ оштрафовала Карлсена на 10 тысяч евро

«Комиссия по этике и дисциплинарной ответственности ФИДЕ постановила, что Карлсен снялся с Sinquefield Cup-2022 без уважительной причины.



Если у него были опасения по поводу нечестной игры соперника, он должен был следовать установленной процедуре и подать организаторам конфиденциальную жалобу на мошенничество.



Учитывая статус Карлсена как выдающегося шахматиста, обладающего значительным влиянием, его ход стал плохим примером для других шахматистов, и поэтому он был оштрафован на 10 000 евро», — говорится в заявлении ФИДЕ.