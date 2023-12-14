Игра начинается: открытие Международного турнира «Шахматные звезды 3.0»

13 декабря в ресторане Lesnoy состоялось торжественное открытие Международного турнира «Шахматные звезды 3.0». На открытии присутствовали гроссмейстеры, принимающие участие в турнире, а также многие любители и поклонники шахматного спорта.

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«Для меня участие в турнире “Шахматные звезды” каждый раз становится большим событием: турнир не только дает возможность сыграть с сильнейшими гроссмейстерами и побороться за главный приз, но и получить массу вдохновляющих эмоций. Уверен, на этот раз турнир станет ещё масштабнее и зрелищнее, и приглашаю всех на наши игры в “Лужниках”», – делится впечатлениями Сергей Карякин.

Игры третьего Международного турнира «Шахматные звезды 3.0», который всего за несколько лет стал одним из самых грандиозных и успешных соревнований по шахматам, пройдут с 14 по 19 декабря. В новом турнире примут участие десять выдающихся мировых гроссмейстеров. Общий призовой фонд — 15 000 000 рублей. Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий — для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф».

Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков.

Официальное информационное агентство «РИА Новости Спорт»⁩, генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Партнеры турнира:

Умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды 3.0» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF (первая в мире шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира);

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 рейтинга застройщиков в пределах Старой Москвы за 2022 год и продолжает удерживать лидирующие позиции в 2023 году. Надёжность девелопера подтверждена наивысшим баллом (5 из 5) в рейтинге ЕРЗ. В портфеле Level – проекты комфорт, бизнес и делюкс-классов.

Бренд «Шахматная доска Владимира Поткина». Призеры турнира получат в подарок шахматные доски от гроссмейстера Владимира Поткина и предпринимателя Сергея Супряги. Доска Поткина крепится на стену или ставится на штатив, удобна для игры и обучения шахматам.

Адрес проведения турнира: БСА Лужники (ул. Лужники, 24, стр.1) VIP-трибуна C.

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

a.khamidulina@agalarovdevelopment.com

Мишина Наталья