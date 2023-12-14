Карякин: в любое время готов сыграть с Путиным

«История Путина про шахматиста? Я общался с Владимиром Владимировичем не раз, но считаю, что есть тайна личной беседы. Было бы неэтично об этом рассказывать. Приятно, что Владимир Владимирович вспомнил про шахматы, это замечательно. Всегда и в любое время я готов с ним сыграть в шахматы, сочту за честь!» — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.