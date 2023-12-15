Карякин заявил, что готов выступить на Играх дружбы

"Здесь я абсолютно открыт к предложениям. Если меня пригласят играть, то я однозначно выступлю, - сказал Карякин. - Считаю, решение организовать такое соревнование абсолютно верное. Если нас не ждут на международных соревнованиях, то надо играть в альтернативных турнирах. Ничего зазорного в этом нет".