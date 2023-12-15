Итоги первого игрового дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0»

14 декабря стартовал Международный турнир «Шахматные звезды 3.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходит с 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники».

© Пресс-служба

По итогам первого игрового дня в лидеры вышел победитель первого турнира «Шахматные звезды-2022» Владислав Артемьев, после трех туров гроссмейстерского турнира набравший 2,5 очка. По 2 очка набрали Франсиско Вальехо и Александр Грищук. По 1,5 очка — Александра Горячкина, Сергей Карякин и Раунак Садхвани. Турнирная борьба продолжится 15 декабря.

«Это потрясающий турнир с замечательной организацией и сильными соперниками. Очень приятно принимать участие в событии такого масштаба. Для меня, игрока, который участвовал во множестве крупных турниров, «Шахматные звезды» стали настоящим открытием и невероятным опытом. Все партии были крайне интересные, поэтому с нетерпением жду следующих игровых дней», – рассказал российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы и двукратный чемпион России Евгений Томашевский.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звезды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделала российская гимнастка, заслуженный мастер спорта России, семикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка Европейских игр, Олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Анастасия Максимова.

В детском турнире первый ход сделал артист, покоривший в 18 лет всю юго-восточную Азию своим хитом на русском языке «Это любовь», автор и исполнитель Амирчик.

Турнир среди детей проводится в четырех категориях: до 9, 11, 13 и 15 лет. Мальчики и девочки играют вместе, с отдельным зачетом. В первый день состоялось три тура в рапид. В группе мальчиков до 9 лет со стопроцентным результатом лидируют Даниил Каминский и Дмитрий Афанасьев. Лучший результат среди девочек продемонстрировала Мария Асаченко, набравшая 2 очка. В группе до 11 лет также двое лидеров — Никита Петренко и Александр Казаков. Среди преследователей, набравших по 2,5 очка — Татьяна Мозолевская. В группе до 13 лет по 3 из 3 очка набрали Матфей Юрасов, Макар Бердашкевич и Дмитрий Руденко. Ксения Асаченко с результатом 2 очка возглавляет таблицу девочек. В старшей группе до 15 лет 3 из 3 очков у Игоря Вершинина и Дениса Туника.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментирует Мария Фоминых.

Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий — для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф».

Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков.

Официальное информационное агентство «РИА Новости Спорт»⁩, генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Партнеры турнира:

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 рейтинга застройщиков в пределах Старой Москвы за 2022 год и продолжает удерживать лидирующие позиции в 2023 году. Надёжность девелопера подтверждена наивысшим баллом (5 из 5) в рейтинге ЕРЗ. В портфеле Level – проекты комфорт, бизнес и делюкс-классов.

Умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды 3.0» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF (первая в мире шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира).

Адрес проведения турнира: БСА Лужники (ул. Лужники, 24, стр.1).чат в подарок шахматные доски от гроссмейстера Владимира Поткина и предпринимателя Сергея Супряги. Доска Поткина крепится на стену или ставится на штатив, удобна для игры и обучения шахматам.

Адрес проведения турнира: БСА Лужники (ул. Лужники, 24, стр.1).

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

a.khamidulina@agalarovdevelopment.com

Мишина Наталья