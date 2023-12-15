Глава ФШР объяснил переход 65 шахматистов в другие сборные

Для российских шахмат год сложился успешно. После перехода в Азию 150 шахматистов приняли участие в международных соревнованиях, мы выиграли 85 медалей, из них 30 золотых. 24 медали из них — это различные чемпионаты мира и один кубок мира. Это большой успех. Сегодня наша команда полетела участвовать в чемпионате ШОС. Надеюсь также, что будет много медалей на чемпионате мира по рапиду и блицу», — приводит слова Филатова ТАСС.