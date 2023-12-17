Федерация шахмат России подвела итоги 2023 года и наградила юниоров, добившихся успеха на чемпионатах мира.

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Президент ФШР Андрей Филатов подарил ноутбуки чемпиону России, вице-чемпиону мира среди юниоров Арсению Нестерову и чемпиону мира среди юношей до 18 лет, чемпиону Азии среди юниоров Алексею Гребневу.

В своем выступлении глава организации заявил, что 2023 год стал успешным для россиян. Было завоевано 85 медалей на различных мировых и континентальных чемпионатах, первенствах в разных дисциплинах и возрастах, в том числе 23 наших спортсмена стали чемпионами мира.

В 2023 году Федерация шахмат России первой среди федераций перешла в Азию, что помогло 150 спортсменам принять участие в соревнованиях.