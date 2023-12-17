Турчак объявил об отправке гуманитарного конвоя в новые регионы и на фронт

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и председатель высшего совета партии Борис Грызлов перед пленарным заседанием съезда дали старт отправке гуманитарного конвоя из всех регионов страны, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В своем Telegram-канале он сообщил, что десятки грузовиков доставят на передовую и в новые регионы все, о чем просили партию: стройматериалы, продукты, лекарства, бытовую технику, книги, печки, дроны, автомобили высокой проходимости, другую спецтехнику, подарки к Новому году.

«Все, что отправлено сегодня, около 600 тонн груза, собрано нашими волонтерами, депутатами всех уровней, предпринимателями. Благодарю весь партийный актив и наших сторонников за неравнодушие и постоянную помощь», – написал Турчак.