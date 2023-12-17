Медведев заявил, что "Единая Россия" должна сейчас добросовестно трудиться на благо РФ
Партия "Единая Россия" должна добросовестно трудиться на благо РФ, а поддержка президента должна выражаться не только словами, но и делами. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии.
"Главное, что мы должны сделать сейчас - добросовестно трудиться на благо России для нашей победы, быть вместе с Родиной во все времена, когда она проходит через весьма непростые испытания. Мы партия большинства граждан", - сказал Медведев.
Он добавил, что поддержка партией главы государства должна выражаться не только в "высоком профессионализме и ясном понимании поставленных задач, в упорстве для достижения поставленных целей".
"Как писал когда-то Виссарион Григорьевич Белинский, патриотизм, чей бы он ни был, доказывается не словом, а делом. И вот именно этими делами мы должны его доказывать", - подчеркнул Медведев.