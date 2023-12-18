Российские шахматисты отлично выступили на первенстве Азии по блицу

Вчера в Эль-Айне, что в Объединенных Арабских эмиратах, прошло первенство Азии по блицу. В шести возрастных группах соревновались 561 шахматист, включая 51 россиянина. Наши юные спортсмены завоевали девять медалей, включая два "золота", сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Первенство Азии по блицу до 8 лет выиграл Роман Шогджиев: россиянин показал блестящий результат - 9 очков из 9 возможных. Валерия Клейменова стала чемпионкой среди девушек до 16 лет.

Иван Кудрин стал вторым в группе мальчиков до 10 лет. В этой же категории у девочек второе место заняла Оксана Смирнова, третье - Кристина Завиваева. Таймаз Темирбеков завоевал "серебро" в турнире мальчиков до 12 лет. У юношей до 14 лет Марат Гилфанов финишировал на втором месте, а Алексей Прохоров выиграл "бронзу".

Эрдэм Хубукшанов занял чистое второе место в группе юношей до 16 лет.

Итог чемпионата подвел президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: