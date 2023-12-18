Российские шахматисты отлично выступили на первенстве Азии по блицу

Первенство Азии по блицу среди игроков до 8 лет выиграл Роман Шогджиев . Российский шахматист набрал 9 очков из 9 возможных. Валерия Клеймёнова стала чемпионкой среди девушек до 16 лет. Российские спортсмены занимают первое место в медальном зачёте, имея в своём активе 17 медалей. У представителей Вьетнама 13 медалей, у Индии — 12, у Казахстана — 5, у Китая и Узбекистана — по 4. - Чемпионат.com

"Поздравляю наших талантливых спортсменов, их родителей и тренеров с успешным выступлением на первенстве Азии по блицу. Наши ребята проявили характер и продемонстрировали спортивные качества, выступив в соревновании по молниеносной игре почти сразу после окончания пятого тура классического турнира. По итогам рапида и блица у России 17 медалей, из них три золотые, по количеству наград на данный момент мы занимаем первое место: у Вьетнама 13 медалей, у Индии - 12, у Казахстана - 5, у Китая и Узбекистана - по 4. Сейчас нашим шахматистам осталось сыграть четыре решающих тура в "классику", и 21 декабря мы узнаем имена победителей и призеров первенства Азии", - сказал ТАСС президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов. - ТАСС