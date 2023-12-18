Филатов оценил победу российских шахматистов на турнире ШОС в Китае

"Впервые в истории проходил турнир ШОС, который по сути можно назвать эквивалентом чемпионата мира, и российская сборная выступала на нем с гербом и флагом. На закрытии прозвучит наш гимн, - сказал Филатов. - Мы очень гордимся такой исторической победой, тем более что она была одержана в Китае, где "хозяева поля" были представлены тремя командами, и в одной из них играла бывшая чемпионка мира. Золото россиян - огромная радость для всех наших болельщиков. Поздравляю всех с этой большой победой".