Итоги второго игрового дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0»

15 декабря состоялся второй игровой день Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходит с 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники».

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По итогам двух дней в турнире среди гроссмейстеров лидирует Владислав Артемьев, набравший 5 очков. Александр Грищук и Раунак Садхвани набрали по 4 очка. Франсиско Вальехо и Сергей Карякин – по 3,5 очка.

«На этом турнире традиционно собирается сильный состав игроков, тем не менее, свои шансы на победу я оцениваю достаточно высоко. Хоть и понимаю, что у меня есть очень достойные конкуренты. Играть надо, несомненно, хорошо, а сам турнир точно будет интересным и увлекательным», – отметил один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира, победитель первого международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» Владислав Артемьев.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звезды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделала актриса театра и кино Янина Студилина.

«Шахматы часто называют игрой для интеллектуалов, но я уверена, что она полезна для всех! Всем важно развивать мышление, уметь думать на несколько ходов вперед. Когда я узнала, что мне выпала честь сделать первый ход, я спросила мою дочь Аню, которая с удовольствием занимается шахматами, как лучше сходить. Она ответила: “Мам, ферзевый гамбит не самый эффективный, но самый популярный первый ход!”», – поделилась Янина Студилина.

Первый ход в детском турнире сделал основатель Русской Шахматной Школы Антон Кузин.

Турнир среди детей проводится в четырех категориях: до 9, 11, 13 и 15 лет. Мальчики и девочки играют вместе, с отдельным зачетом. По итогам первых двух дней в группе до 9 лет появился единоличный лидер – рейтинг-фаворит турнира Даниил Каминский, набравший 5,5 очков из 6. На пол-очка позади – Дмитрий Афанасьев. 3 и 4 строчку делят Владислав Сиверин и Прохор Баранов с 4,5 очками. Лучший результат среди девочек у Софии Суворовой – 3,5 очка.

В группе до 11 лет впереди со стопроцентным результатом оказался Александр Казаков. На очко отстает Владимир Теремков – 5 очков. По 4,5 у Луки Тыртышникова и Татьяна Мозолевская. В группе до 13 лет 6 очков из 6 набрал Дмитрий Руденко. На очко отстает Матфей Юрасов. По 4 очка у Матвея Дубовкина и Ярослава Озерова. 3 очка у Ксении Асаченко – лучший результат среди девочек. В старшей группе до 15 лет лидируют Игорь Вершинин и Денис Тунис, набравшие по 5 очков. На пол-очка отстают Семен Новожилов и Максим Иванников. У Дарьи Лейсле и Ульяны Кусакиной по 3 очка.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментирует Мария Фоминых.

Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий — для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф».

Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков.

Официальное информационное агентство «РИА Новости Спорт»⁩, генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Партнеры турнира:

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 рейтинга застройщиков в пределах Старой Москвы за 2022 год и продолжает удерживать лидирующие позиции в 2023 году. Надёжность девелопера подтверждена наивысшим баллом (5 из 5) в рейтинге ЕРЗ. В портфеле Level – проекты комфорт, бизнес и делюкс-классов.

Умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды 3.0» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF (первая в мире шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира).

Бренд «Шахматная доска Владимира Поткина». Призеры турнира получат в подарок шахматные доски от гроссмейстера Владимира Поткина и предпринимателя Сергея Супряги. Доска Поткина крепится на стену или ставится на штатив, удобна для игры и обучения шахматам.

Адрес проведения турнира: БСА Лужники (ул. Лужники, 24, стр.1).

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

a.khamidulina@agalarovdevelopment.com

Мишина Наталья