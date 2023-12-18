Итоги третьего игрового дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0»

16 декабря состоялся третий игровой день Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходит с 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники».

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«Я участвую в “Шахматных звездах” уже третий раз — это турнир с превосходной организацией и сильнейшим составом гроссмейстеров. Свои шансы на победу в этих соревнованиях я оцениваю довольно высоко и надеюсь на победу!», – отметил гроссмейстер из Индии, серебряный призер всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Индии, чемпион мира по рапиду среди юниоров 2023 Раунак Садхвани.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звезды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделала актриса Светлана Степанковская.

Турнир среди детей проводится в четырех категориях: до 9, 11, 13 и 15 лет. Мальчики и девочки играют вместе, с отдельным зачетом. По итогам третьего игрового дня в детском турнире в группе до 9 лет победил Даниил Каминский, набравший 8,5 очков. На одно очко отстал Владислав Сиверин. Бронза – у Дмитрия Афанасьева, набравшего 6,5 очков. Лучший результат среди девочек продемонстрировала Мария Асаченко. В группе до 11 лет в рапиде первенствовал Александр Казаков, набравший 8 очков из 9. Вторым стал Владимир Теремков с результатом 7 очков, третьим – Лука Тыртышников с 6,5 очками. Всего на пол-очка от тройки призеров отстала Татьяна Мозолевская.

В группе до 13 лет первое место поделили Дмитрий Руденко и Матфей Юрасов, набравшие по 8 очков, но дополнительные показатели оказались лучше у Дмитрия. Бронзу завоевал Иван Шинкоренко — 6 очков. Лучший результат среди девочек продемонстрировала Ксения Асаченко. В группе до 15 лет золото завоевал Денис Туник — 7 очков. На пол-очка отстали четверо: по дополнительным показателям серебро — у Игоря Вершинина, бронза — у Максима Иванникова, четвертое место занял Алексей Белов. Лучший результат среди девочек показала Дарья Лейсле.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментирует Мария Фоминых.

Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий — для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф».

Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков.

Официальное информационное агентство – РИА Новости Спорт, генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Партнеры турнира:

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 рейтинга застройщиков в пределах Старой Москвы за 2022 год и продолжает удерживать лидирующие позиции в 2023 году. Надёжность девелопера подтверждена наивысшим баллом (5 из 5) в рейтинге ЕРЗ. В портфеле Level – проекты комфорт, бизнес и делюкс-классов.

Умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды 3.0» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF (первая в мире шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира).

Бренд «Шахматная доска Владимира Поткина». Призеры турнира получат в подарок шахматные доски от гроссмейстера Владимира Поткина и предпринимателя Сергея Супряги. Доска Поткина крепится на стену или ставится на штатив, удобна для игры и обучения шахматам.

Адрес проведения турнира: БСА Лужники (ул. Лужники, 24, стр.1)

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

a.khamidulina@agalarovdevelopment.com

Мишина Наталья