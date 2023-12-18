Гроссмейстеры турнира «Шахматные звезды 3.0» провели мастер-классы в VEGAS Крокус Сити

17 декабря в ТРК VEGAS Крокус Сити известные мировые гроссмейстеры провели сеансы одновременной игры и приняли участие в зрелищных играх вслепую. Мероприятие прошло в рамках турнира «Шахматные звезды 3.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей, который проходит на территории Большой спортивной арены «Лужники» с 14 по 19 декабря.

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В пространстве Times Square VEGAS профессионалы и любители шахматного спорта наблюдали за играми знаменитых гроссмейстеров в формате мастер-классов для юных финалистов турнира «Шахматные звезды 3.0» и увлекательными сеансами игры вслепую, получали автографы гроссмейстеров и общались с единомышленниками.

В играх с гроссмейстерами участвовали дети, показавшие лучшие результаты по итогам рапида в турнире «Шахматные звезды 3.0». Сеансы одновременной игры игрались на 41 доске, 7 детей сыграли вничью с гроссмейстерами: Новожилов Семен (группа до 15 лет, Ярославская область), Зеленков Григорий (до 15 лет, Москва), Туник Денис (до 15 лет, Москва), Иван Шинкоренко (до 13 лет, Ивановская область), Савенко Дмитрий (до 11 лет, Московская область), Лейсле Дарья (до 15 лет, Москва), Владимир Теремков (до 11 лет, Московская область).

19 декабря в «Лужниках» пройдет заключительный игровой день турнира «Шахматные звезды 3.0», во время которого определятся победители в детских соревнованиях и турнире гроссмейстеров.

Игры третьего Международного турнира «Шахматные звезды 3.0», который всего за несколько лет стал одним из самых грандиозных и успешных соревнований по шахматам, проходят с 14 по 19 декабря. В новом турнире принимают участие десять выдающихся мировых гроссмейстеров. Общий призовой фонд — 15 000 000 рублей. Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий — для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф».

Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков.

Официальное информационное агентство – РИА Новости Спорт⁩, генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Партнеры турнира:

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 рейтинга застройщиков в пределах Старой Москвы за 2022 год и продолжает удерживать лидирующие позиции в 2023 году. Надёжность девелопера подтверждена наивысшим баллом (5 из 5) в рейтинге ЕРЗ. В портфеле Level – проекты комфорт, бизнес и делюкс-классов.

Умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды 3.0» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF (первая в мире шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира).

Бренд «Шахматная доска Владимира Поткина». Призеры турнира получат в подарок шахматные доски от гроссмейстера Владимира Поткина и предпринимателя Сергея Супряги. Доска Поткина крепится на стену или ставится на штатив, удобна для игры и обучения шахматам.

Адрес проведения турнира: БСА Лужники (ул. Лужники, 24, стр.1).

Контакты для СМИ и аккредитации:

Хамидулина Алина

a.khamidulina@agalarovdevelopment.com

Мишина Наталья