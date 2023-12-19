Карякин — о результатах турнира «Шахматные звезды»: моё выступление было не супер

«Оправдываться я не буду — выступление моё на турнире не супер. Обидно, конечно, потому что в прошлом турнире я сумел победить, а тут сыграл намного хуже — этим я могу быть недоволен. Но в целом спасибо большое организаторам — турнир прошел на высоком уровне, в хорошей борьбе», — сказал Карякин в интервью ТАСС.