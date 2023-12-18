FIDE может изменить положение о рейтинге из‑за ситуации с отбором на турнир претендентов
Международная шахматная федерация (FIDE) изучит возможность изменения системы рейтинга из за ситуации вокруг отбора на турнир претендентов, сообщается на сайте организации.
Одну из путевок на турнир претендентов получит шахматист, у которого будет наивысший рейтинг в январе 2024 года. FIDE обратила внимание на соревнования в Шартре (Франция), где участвует гроссмейстер Алиреза Фируджи, сохраняющий шансы квалифицироваться на турнир претендентов.
— На этом турнире Фируджа сразится с тремя игроками ветеранами со средним рейтингом Эло 2497 очков. Возникли опасения относительно потенциальной цели турнира: был ли он организован для того, чтобы помочь Фирудже повысить свой рейтинг для потенциального отбора на турнир претендентов.
Международная шахматная федерация отмечает, что согласно пункту 0.4 положения о рейтинге «FIDE оставляет за собой право не присваивать рейтинг конкретному турниру».
FIDE уже направила официальный запрос организаторам мероприятия. Мы будем внимательно следить и исследовать все аспекты организации вышеупомянутого турнира и всех игр, сыгранных его участниками, прежде чем принимать решение о его оценке.
FIDE намерена рассмотреть не только этот конкретный случай, но и аналогичные случаи, которые могут возникнуть. Будут проведены обсуждения для изучения возможных поправок к положению о рейтинге с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем, — говорится в заявлении.
Турнир претендентов с участием восьми шахматистов пройдет в апреле следующего года в Торонто. Право выступить на турнире получили шесть гроссмейстеров, в том числе россиянин Ян Непомнящий.