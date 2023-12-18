FIDE может изменить положение о рейтинге из‑за ситуации с отбором на турнир претендентов

Международная шахматная федерация (FIDE) изучит возможность изменения системы рейтинга из за ситуации вокруг отбора на турнир претендентов, сообщается на сайте организации.

FIDE может изменить положение о рейтинге из‑за ситуации с отбором на турнир претендентов
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Одну из путевок на турнир претендентов получит шахматист, у которого будет наивысший рейтинг в январе 2024 года. FIDE обратила внимание на соревнования в Шартре (Франция), где участвует гроссмейстер Алиреза Фируджи, сохраняющий шансы квалифицироваться на турнир претендентов.

— На этом турнире Фируджа сразится с тремя игроками ветеранами со средним рейтингом Эло 2497 очков. Возникли опасения относительно потенциальной цели турнира: был ли он организован для того, чтобы помочь Фирудже повысить свой рейтинг для потенциального отбора на турнир претендентов.

Международная шахматная федерация отмечает, что согласно пункту 0.4 положения о рейтинге «FIDE оставляет за собой право не присваивать рейтинг конкретному турниру».

FIDE уже направила официальный запрос организаторам мероприятия. Мы будем внимательно следить и исследовать все аспекты организации вышеупомянутого турнира и всех игр, сыгранных его участниками, прежде чем принимать решение о его оценке.

FIDE намерена рассмотреть не только этот конкретный случай, но и аналогичные случаи, которые могут возникнуть. Будут проведены обсуждения для изучения возможных поправок к положению о рейтинге с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем, — говорится в заявлении.

Турнир претендентов с участием восьми шахматистов пройдет в апреле следующего года в Торонто. Право выступить на турнире получили шесть гроссмейстеров, в том числе россиянин Ян Непомнящий.

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Ян Непомнящий
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