FIDE может изменить положение о рейтинге из‑за ситуации с отбором на турнир претендентов

— На этом турнире Фируджа сразится с тремя игроками ветеранами со средним рейтингом Эло 2497 очков. Возникли опасения относительно потенциальной цели турнира: был ли он организован для того, чтобы помочь Фирудже повысить свой рейтинг для потенциального отбора на турнир претендентов.



Международная шахматная федерация отмечает, что согласно пункту 0.4 положения о рейтинге «FIDE оставляет за собой право не присваивать рейтинг конкретному турниру».



FIDE уже направила официальный запрос организаторам мероприятия. Мы будем внимательно следить и исследовать все аспекты организации вышеупомянутого турнира и всех игр, сыгранных его участниками, прежде чем принимать решение о его оценке.



FIDE намерена рассмотреть не только этот конкретный случай, но и аналогичные случаи, которые могут возникнуть. Будут проведены обсуждения для изучения возможных поправок к положению о рейтинге с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем, — говорится в заявлении.