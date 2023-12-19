Открылся съезд ЛДПР, на котором определится кандидат в президенты от партии

В подмосковном Красногорске открылся XXXV съезд ЛДПР. Ожидается, что на нем будет выдвинут кандидат в президенты от партии. Также приоритетными темами станут содействие ЛДПР в выполнении задач специальной военной операции, обсуждение поправок в устав партии, вопросы региональной повестки.

Основная часть съезда пройдет на территории "Крокус Экспо". В нем участвуют 111 делегатов от 89 региональных отделений.

"Немаловажным моментом собрания станет процедура тайного голосования в рамках выдвижения кандидата от ЛДПР на предстоящие президентские выборы, назначенные на март 2024 года", - отметили в пресс-службе ЛДПР.

Председатель партии Леонид Слуцкий озвучит предстоящие задачи партии, вектор направлений деятельности всех структур ЛДПР - от депутатов всех уровней, партийного аппарата, координаторов региональных отделений до волонтерских движений.

В преддверии официального открытия съезда партийцы посетили Новодевичье кладбище, где покоится основатель ЛДПР Владимир Жириновский.