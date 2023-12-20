Новый сезон проекта «Списанные книги» стартовал в Москве

В Москве начался 13-й этап проекта «Списанные книги», в нем примут участие 22 библиотеки. Об этом сообщается на сайте столичного департамента культуры.

«Читать книги становится легче – этому способствуют многие столичные проекты. Например, в этом году к старту акции «Списанные книги» подготовлены 146 тыс. экземпляров, которым москвичи смогут подарить вторую жизнь. Каждый житель столицы найдет литературу на свой вкус – в проекте представлены книги разных жанров», – сказал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, слова которого приводятся на портале.

Библиотеки реализуют проект «Списанные книги» с 2017 года. Литературу из фондов передают читателям, физическим и юридическим лицам через специализированный портал.