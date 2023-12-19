Итоги четвертого игрового дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0»

18 декабря состоялся четвертый игровой день Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходит с 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники».

Итоги четвертого игрового дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0»
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Сыгран первый круг турнира по блицу. Положение участников после 9 туров: Раунак Садхвани набрал 6,5 очков, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Теймур Раджабов – по 5,5 очков, Франсиско Вальехо – 5 очков, Евгений Томашевский – 4,5 очка. У Эрнесто Инаркиева – 4 очка, Сергей Карякин и Екатерина Лагно набрали по 3,5 очка, Александра Горячкина — 1,5 очка.

«В турнире с таким сильным составом гроссмейстеров до конца непонятно, кто станет чемпионом, шанс есть у каждого. Всё решается, как правило, в последний день. Благодарю своих соперников за интересную борьбу, а организаторов, как и всегда, за высочайший уровень проведения турнира», – отметил один из сильнейших шахматистов мира, трехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира 2019 года Теймур Раджабов.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звезды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделала российская керлингистка, заслуженный мастер спорта России, серебряный и четырежды бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, 10-кратная чемпионка России, участница Олимпийских игр 2010 и 2014 годов Анна Сидорова. В детском турнире первый ход сделал певец, видеоблогер, ведущий телеканала МУЗ-ТВ Кобяков.

Турнир среди детей проводится в четырех категориях: до 9, 11, 13 и 15 лет. Мальчики и девочки играют вместе, с отдельным зачетом. После 8 туров блица в группе до 9 лет лидируют Владислав Сиверин и Даниил Каминский, набравшие по 6,5 очков. На пол-очка отстает Дмитрий Блохин. Лучший результат среди девочек продемонстрировала София Суворова – 3,5 очка. В группе до 11 лет лидирует Елисей Ходырев с 7,5 очками. По 6 очков у Луки Тыртышникова и Льва Соболева. Лучший результат среди девочек показала Виктория Максимова – 4,5 очка.

В группе до 13 лет после первого дня блица единоличным лидером стал Матфей Юрасов с результатом 7,5 очков. На одно очко отстает Дмитрий Руденко. Макар Бердашкевич набрал 6 очков. Близка к лидерам Александра Морозова, лидирующая в зачете девушек — в ее активе 5 очков. В группе до 15 лет первую строчку делят Семен Новожилов и Максим Иванников – по 7 очков. В группе преследователей по 5 очков набрали Максим Чертков, Кирилл Герасимов, Дамир Кафиатулин, Игорь Вершинин. Ульяна Кусакина возглавляет таблицу девушек с результатом 3,5 очка.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментирует Мария Фоминых.

19 декабря в «Лужниках» пройдет заключительный игровой день турнира «Шахматные звезды 3.0», где будут определены и награждены победители детского турнира. Торжественное закрытие и церемония награждения гроссмейстеров состоится в ресторане Chin-Chin.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф».

Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков.

Официальное информационное агентство – РИА Новости Спорт, генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Партнеры турнира:

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 рейтинга застройщиков в пределах Старой Москвы за 2022 год и продолжает удерживать лидирующие позиции в 2023 году. Надёжность девелопера подтверждена наивысшим баллом (5 из 5) в рейтинге ЕРЗ. В портфеле Level – проекты комфорт, бизнес и делюкс-классов.

Умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды 3.0» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF (первая в мире шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира).

Бренд «Шахматная доска Владимира Поткина». Призеры турнира получат в подарок шахматные доски от гроссмейстера Владимира Поткина и предпринимателя Сергея Супряги. Доска Поткина крепится на стену или ставится на штатив, удобна для игры и обучения шахматам.

Официальный сайт турнира – по ссылке.

Шахматы
Максим Иванников
Ульяна Кусакина
Мария Фоминых
Теймур Раджабов
Игорь Вершинин
Франсиско Вальехо
Владислав Артемьев
Владимир Поткин
Екатерина Лагно
Сергей Шипов
Эрнесто Инаркиев
Виктория Максимова
Александр Грищук
Дмитрий Блохин
Анна Сидорова
Кирилл Герасимов
Лев Соболев
Дмитрий Руденко
Александр Морозов
Сергей Карякин
Евгений Томашевский
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