Итоги четвертого игрового дня Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0»

18 декабря состоялся четвертый игровой день Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходит с 14 по 19 декабря на территории Большой спортивной арены «Лужники».

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«В турнире с таким сильным составом гроссмейстеров до конца непонятно, кто станет чемпионом, шанс есть у каждого. Всё решается, как правило, в последний день. Благодарю своих соперников за интересную борьбу, а организаторов, как и всегда, за высочайший уровень проведения турнира», – отметил один из сильнейших шахматистов мира, трехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира 2019 года Теймур Раджабов.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звезды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделала российская керлингистка, заслуженный мастер спорта России, серебряный и четырежды бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, 10-кратная чемпионка России, участница Олимпийских игр 2010 и 2014 годов Анна Сидорова. В детском турнире первый ход сделал певец, видеоблогер, ведущий телеканала МУЗ-ТВ Кобяков.

Турнир среди детей проводится в четырех категориях: до 9, 11, 13 и 15 лет. Мальчики и девочки играют вместе, с отдельным зачетом. После 8 туров блица в группе до 9 лет лидируют Владислав Сиверин и Даниил Каминский, набравшие по 6,5 очков. На пол-очка отстает Дмитрий Блохин. Лучший результат среди девочек продемонстрировала София Суворова – 3,5 очка. В группе до 11 лет лидирует Елисей Ходырев с 7,5 очками. По 6 очков у Луки Тыртышникова и Льва Соболева. Лучший результат среди девочек показала Виктория Максимова – 4,5 очка.

В группе до 13 лет после первого дня блица единоличным лидером стал Матфей Юрасов с результатом 7,5 очков. На одно очко отстает Дмитрий Руденко. Макар Бердашкевич набрал 6 очков. Близка к лидерам Александра Морозова, лидирующая в зачете девушек — в ее активе 5 очков. В группе до 15 лет первую строчку делят Семен Новожилов и Максим Иванников – по 7 очков. В группе преследователей по 5 очков набрали Максим Чертков, Кирилл Герасимов, Дамир Кафиатулин, Игорь Вершинин. Ульяна Кусакина возглавляет таблицу девушек с результатом 3,5 очка.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментирует Мария Фоминых.

19 декабря в «Лужниках» пройдет заключительный игровой день турнира «Шахматные звезды 3.0», где будут определены и награждены победители детского турнира. Торжественное закрытие и церемония награждения гроссмейстеров состоится в ресторане Chin-Chin.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф».

Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков.

Официальное информационное агентство – РИА Новости Спорт, генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Партнеры турнира:

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 рейтинга застройщиков в пределах Старой Москвы за 2022 год и продолжает удерживать лидирующие позиции в 2023 году. Надёжность девелопера подтверждена наивысшим баллом (5 из 5) в рейтинге ЕРЗ. В портфеле Level – проекты комфорт, бизнес и делюкс-классов.

Умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды 3.0» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF (первая в мире шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира).

Бренд «Шахматная доска Владимира Поткина». Призеры турнира получат в подарок шахматные доски от гроссмейстера Владимира Поткина и предпринимателя Сергея Супряги. Доска Поткина крепится на стену или ставится на штатив, удобна для игры и обучения шахматам.