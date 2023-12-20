Итоги турнира «Шахматные звезды 3.0»: первое место у Владислава Артемьева

19 декабря в Москве завершился Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 3.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходил в с 14 по 19 декабря 2023 года на территории Большой спортивной арены «Лужники».

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В заключительном блицтурнире Владислав Артемьев и Раунак Садхвани набрали по 12 очков, Александр Грищук – 11,5, Теймур Раджабов – 10, Сергей Карякин – 9,5, Евгений Томашевский – 9, Эрнесто Инаркиев – 8, Франсиско Вальехо – 7,5, Екатерина Лагно – 7, Александра Горячкина – 3,5 очка.

По итогам двух этапов турнира (рапид + блиц) на 10 месте оказалась Екатерина Лагно, 9 место у Александры Горячкиной, на 8 месте Эрнесто Инаркиев, 7 место занял Сергей Карякин, 6 место — Франсиско Вальехо, 5 место у Теймура Раджабова, на 4 месте – Евгений Томашевский. На 3 месте оказался Раунак Садхвани, 2 место у Александра Грищука. Победителем турнира «Шахматные звезды – 2023» во второй раз за историю турнира стал Владислав Артемьев.

«Я очень рад, что мне удалось выиграть в этом турнире, хотя победа далась нелегко – до последней партии не было понятно, кто станет чемпионом. За три турнира «Шахматные звезды» мне удалось изучить основных соперников: я понимал, что будет серьезная борьба, но шансы на победу есть. Я был победителем первого турнира и счастлив выиграть снова. Большое спасибо организатором за такую возможность и всем гроссмейстерам за интереснейшие игры!», — поделился победитель турнира, один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира Владислав Артемьев.

Проект «Шахматные звезды» традиционно особое внимание уделяет работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звезд будущего. Совместно с Русской шахматной школой в сети ТРК VEGAS была организована серия отборочных турниров для детей от 5 до 15 лет – на этот раз в детских отборочных турах приняли участие более 600 юных шахматистов. Впервые в истории турнира детские отборочные проходили не только на площадках, но и онлайн: победителям организаторы обеспечили перелет и проживание на период проведения финала турнира в Москве.

120 лучших спортсменов по итогам детских отборочных этапов приняли участие в финальном турнире «Шахматные звезды 3.0», где параллельно с гроссмейстерами соревновались в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале были определены победители в четырех возрастных группах. Награждение проводилось по итогам двоеборья, считались суммарные места по двум дисциплинам – быстрым шахматам и блицу.

В группе до 9 лет первое место занял Даниил Каминский, на втором Владислав Сиверин, третьим финишировал Дмитрий Блохин. Первое место среди девочек заняла Мария Асаченко, второе Злата Булатова, на третьем месте Есения Александрова. В группе до 11 лет первенствовал Елисей Ходырев, вторым стал Дмитрий Савенко, третье место у Владимира Теремкова. Среди девочек «золото» у Татьяны Мозолевской, «серебро» завоевала Татьяна Студитская, «бронза» у Виктории Смирновой.

В группе до 13 лет победил Дмитрий Руденко, опередивший Матфея Юрасова (2 место) лишь по сумме набранных в турнире очков. Третьим стал Иван Шинкоренко. Победительницей среди девочек стала Ксения Асаченко, второе место заняла Милана Захарова, третье у Ульяны Голофаст. В группе до 15 лет победил Максим Иванников, вторым стал Игорь Вершинин, третьим Максим Чертков. Победительницей среди девочек стала Дарья Лейсле, второе место заняла Ульяна Кусакина, на третьем месте Карина Казарян.

Подробные результаты турнира представлены на официальном сайте.

Торжественная церемония награждения гроссмейстеров и ужин по случаю закрытия турнира прошли в ресторане Chin-Chin (проект Restaurant by Emin Agalarov). Подарки для гроссмейстеров предоставили британский косметический бренд класса люкс Elemis, сеть фитнес-клубов премиум класса Crocus Fitness и лидер рынка московского девелопмента Level Group.

«С каждым новым турниром мы повышаем планку и стремимся к большему. На этот раз в “Шахматных звездах” приняло участие рекордное количество юных спортсменов – это дети из самых разных городов страны, которые хотят достичь успеха в шахматном спорте. В итоге в финал вышли 120 будущих шахматных звезд! Большое спасибо и молодым шахматистам, и замечательным гроссмейстерам за неподдельный интерес к нашему турниру», – отметила директор по маркетингу и медиа компании-организатора Agalarov Development Елена Петрова.

«В первую очередь я хотел бы поздравить всех наших молодых спортсменов. Они показали высочайший уровень мастерства, и для них это действительно большой праздник шахмат и спорта. Благодарим всех наших партнеров, которые третий год подряд вместе с нами делают этот турнир на высочайшем уровне. И хочу отметить, что мы начинаем готовиться к следующим соревнованиям и в следующем году уже запланировали несколько турниров "Шахматных Звезд"», — рассказал генеральный директор компании-организатора «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Главным судьей турнира традиционно стал Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментировала Мария Фоминых. Зрители наблюдали за ходом турнира на главной площадке соревнований, БСА «Лужники», и следили за шахматными партиями онлайн – в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

В рамках турнира в VEGAS Крокус Сити состоялись мастер-классы от гроссмейстеров, зрителями которых мог стать любой желающий. Звездные игроки провели сеансы одновременной игры и приняли участие в зрелищных играх вслепую – в играх участвовали дети, показавшие лучшие результаты по итогам рапида в турнире.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды 3.0» – компании «Новые шахматы» и Agalarov Development. Генеральный партнер турнира – «Тинькофф».

Официальные партнеры турнира – «Русская шахматная школа» и АО «Компания Росинка» – завод по производству и розливу безалкогольных, сокосодержащих и энергетических напитков.

Официальное информационное агентство – РИА Новости Спорт, генеральный информационный партнер – «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», издание «Спорт-экспресс», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV и деловой клуб RRCC.

Партнеры турнира:

Level Group — лидер рынка московского девелопмента, входит в топ-3 рейтинга застройщиков в пределах Старой Москвы за 2022 год и продолжает удерживать лидирующие позиции в 2023 году. Надёжность девелопера подтверждена наивысшим баллом (5 из 5) в рейтинге ЕРЗ. В портфеле Level – проекты комфорт, бизнес и делюкс-классов.

Умные шахматы SQUARE OFF. Победители детского турнира «Шахматные звезды 3.0» получают в подарок уникальные шахматы SQUARE OFF (первая в мире шахматная доска, позволяющая играть с искусственным интеллектом или противником в любой точке мира);

Бренд «Шахматная доска Владимира Поткина». Призеры турнира получат в подарок шахматные доски от гроссмейстера Владимира Поткина и предпринимателя Сергея Супряги. Доска Поткина крепится на стену или ставится на штатив, удобна для игры и обучения шахматам.